Lavori di rinaturalizzazione dei rimboschimenti nella Riserva Monte Velino, le indicazioni del Cai per gli escursionisti

Avezzano. La sezione CAI di Avezzano porta a conoscenza di tutti i soci e frequentatori della montagna, che nel parco Sirente – Velino sono in atto lavori di rinaturalizzazione dei rimboschimenti a conifere alloctone della Riserva Naturale Orientata “Monte Velino”.

“I lavori sono stati avviati da pochi giorni dall’Amministrazione Comunale di Massa d’Albe grazie a un finanziamento straordinario del Ministero della transizione ecologica ai Carabinieri per la Biodiversità, con lo scopo di favorire l’attuazione delle Misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea”, si legge in una nota a firma del presidente del Cai Abruzzo, Franco Salvati.

“Ci teniamo a precisare che durante un sopralluogo tenuto personalmente dal presidente della sezione l’AE Franco Salvati domenica 5 dicembre, lo stesso ritiene “sconsigliabile percorrere il sentiero E1, partendo dal rifugio Casale da Monte per raggiungere l’imbocco dei sentieri* 4-5-6, “ in quanto la sede del sentiero risulta compromessa dal passaggio di mezzi pesanti, con notevole presenza di fango, sassi ed acqua.

Ciò la rende particolarmente scivolosa ed instabile ad escursionisti non particolarmente esperti, soprattutto con prole a seguito o escursionisti occasionali. Si segnala inoltre che nei giorni feriali, sono in azione anche mezzi meccanici che ovviamente per dimensione occupano completamente la carreggiata. Si prega di prestare la massima attenzione nel caso si incontrassero mezzi in transito per l’elevato pericolo rappresentato.

Si precisa inoltre che è stata apposta relativa cartellonistica che indica un generico e non precisato luogo in cui “È rigorosamente vietato l’ingresso a tutte le persone estranee ai lavori”, posizionata poco prima della fine della via asfaltata Valle Majelama. Prestate attenzione anche su questa carrareccia, sino al rifugio Casale da Monte, sia in auto che a piedi durante la percorrenza.

Secondo la cartellonistica i lavori sarebbero dovuti terminare entro la fine del mese di novembre, ma date le condizioni meteo avverse tutto lascia supporre che si protrarranno fino a metà dicembre. Seguirà altro comunicato con ulteriori dettagli non appena ne saremo al corrente, comprese riflessioni in merito ai lavori di rinaturalizzazione svolti, sia a breve termine che a lungo termine (>10 anni)

* I sentieri 4-5-6, di libera fruizione a gruppi inferiori a 5, possono essere raggiunti partendo da Corona di Massa D’Albe.

*I sentieri 7-7a, si ricorda, sono chiusi da ordinanza sindacale n° 15/2021 dal 15 novembre al 30 aprile”.

L’avvio dei lavori erano già stati annunciati con una comunicazione alla stampa emanata dai carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro, lo scorso 16 novembre.

Il link alla pubblicazione di novembre: