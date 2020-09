Lavori di miglioria dell’illuminazione stradale nel Comune di Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Nella giornata di oggi, nel Comune di Luco dei Marsi, è stato avviato il cantiere per la realizzazione del progetto relativo all’ampliamento di rete e all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Luco dei Marsi. Nella giornata di oggi, nel Comune di Luco dei Marsi, è stato avviato il cantiere per la realizzazione del progetto relativo all’ampliamento di rete e all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

“Un programma che, come molti ricorderanno, abbiamo iniziato con la realizzazione ex novo della linea in zone che ne erano fino ad allora prive (come in via dei Pozzi, a Strada 42, nell’area tra via Martiri di Capistrello e le traverse di via Torlonia) oltre che con l’efficientamento energetico delle armature realizzato in un ampio tratto di via Pietro Micca, e che prevede ulteriori capitoli” spiega la sindaca Marivera De Rosa.

“Un risultato che, dato il periodo complesso che stiamo vivendo, condivido con voi con ancora maggiore soddisfazione e gioia. Con i lavori di oggi, che ho inaugurato insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Mauro Petricca, all’assessore alla Scuola, Silvia Marchi e all’assessore al Sociale, Claudia Angelucci, si procederà alla realizzazione ex novo della linea (pozzetti, plinti, pali e armature), oggi inesistente, nel tratto di via Pietro Micca compreso tra via Salvo D’Acquisto e via Fosse Ardeatine, all’implementazione dei punti luce in via Emilia e a piazza Nassiriya e all’efficientamento energetico di circa 50 armature, con rilevante risparmio energetico e dunque di spesa per la collettività e minor impatto ambientale” continua la De Rosa.

“È per noi un altro passo avanti, prezioso, in quel progetto di rinascita del nostro paese che ha ispirato il nostro programma e che ci guida. È nostra convinzione che, oltre ad essere tra i cardini di una dignitosa qualità della vita della comunità, una rete funzionale ed efficiente di servizi essenziali e infrastrutture sia fondamentale per ogni serio progetto di rilancio, valorizzazione e sviluppo. Come anticipato, nel programma per il prossimo anno, accanto ad altre opere, abbiamo inserito anche la realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione in via Ara Cannella e il potenziamento ed efficientamento in altre zone, oggi servite solo in alcuni punti. Ringrazio la mia squadra, e in particolare l’Ufficio Tecnico. E un grazie, grande, aggiungo di cuore, a tutti quanti ci supportano con fiducia, partecipazione e, spesso, spunti preziosi. Sarà anche un tempo difficile, ma noi, insieme andiamo avanti” conclude la sindaca De Rosa.