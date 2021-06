Lavori A24, Strada dei Parchi assicura il blocco dei cantieri durante il weekend

Carsoli. “In riferimento all’articolo pubblicato sul sito AbruzzoLive-MarsicaLive relativo ad un rallentamento della circolazione sull’A24/A25 in prossimità della Galleria Stonio, la concessionaria Strada dei Parchi precisa che si tratta di una deviazione di traffico programmata, per permettere l’esecuzione di monitoraggio nella via destra della galleria. Il cantiere è stato chiuso alle ore 13 di oggi e non ci sarà pertanto alcuna influenza sul traffico del fine settimana”, precisa Strada dei Parchi.

“Strada dei Parchi inoltre smentisce categoricamente che l’A24 sia “paralizzata dai cantieri”. La presunta coda riportata erroneamente dall’articolo in questione ha in realtà registrato l’estensione massima di circa 1 km e non è stato rilevato alcun incolonnamento rilevante in altri cantieri della rete. Strada dei Parchi ricorda inoltra che è stato accolto l’invito delle istituzioni che hanno chiesto una maggiore fluidità delle autostrade nei weekend estivi: stiamo infatti tenendo aperti i cantieri solo nei giorni feriali e nelle ore notturne e fronteggiando investimenti straordinari per l’esecuzione intermittente dei lavori”.

“Si sottolinea, in particolare, l’eccezionale impegno di risorse che abbiamo messo in campo per installare, in soli 13 giorni un tunnel artificiale all’interno della galleria Roviano, oggetto di lavori di vasta entità collegati a difetti di costruzione, nei pressi di Carsoli. In questo modo siamo in grado di assicurare l’utilizzo di entrambe le corsie in direzione L’Aquila e garantire così alla nostra utenza la piena fruizione di entrambe le carreggiate dell’autostrada per tutto il periodo estivo”, conclude Srada dei Parchi.