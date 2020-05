L’Avis di San Benedetto in aiuto delle famiglie in difficoltà, D’Orazio: grande senso della comunità

San Benedetto dei Marsi. Un prezioso contributo, destinato alle famiglie in difficoltà di San Benedetto dei Marsi, è stato donato dalla locale Avis. Un gesto importante, che si colloca in un periodo storico colmo di criticità, in cui ognuno può e deve fare la propria parte di fronte al dovere di aiutare chi necessita di supporto. Un episodio significativo per una piccola comunità che nel momento del bisogno non si tira mai indietro.

“Ringraziamo pubblicamente l’Avis di San Benedetto dei Marsi per aver donato un cospicuo contribuito all’amministrazione comunale affinché lo stesso venisse destinato a quelle famiglie che in questo particolare momento attraversano un periodo di difficoltà”, ha dichiarato il sindaco del paese, Quirino D’Orazio.

“Vedere le associazioni collaborare per aiutare chi, per diversi motivi, è rimasto un po’ indietro, mi infonde speranza e fiducia. Viviamo in una comunità in cui esiste ancora, nonostante la sua complessità, tanta voglia di solidarietà e di questo non possiamo che esserne fieri. Ricordando sempre l’importanza della donazione del sangue, un immenso

grazie alla nostra Avis”.