L’AVIS di Capistrello pronta a inaugurare sabato la nuova sede

Capistrello. Nei giorni scorsi, al civico 156 di via Roma a Capistrello, c’è stato un gran via vai dei ragazzi dell’AVIS che, gambe in spalla e olio di gomito, si sono messi a ripulire i locali destinati ad ospitare la nuova sede dell’associazione. Chi tinteggiava le pareti, chi sistemava infissi e chi, in ultimo, ripuliva i pavimenti. Il tutto in una perfetta sincronia, tra buon umore e voglia di stare insieme.

Aria soddisfatta e distesa quella della presidente Maria Rita Fracassi che ricorda il disagio patito dalla sua associazione negli ultimi tre anni trascorsi all’interno dei fatiscenti locali dell’ex scuola in via Angelo Bucci. Lo stato deprecabile dell’immobile, era stato segnalato da tempo all’attenzione dell’amministrazione comunale ma, lamentano i membri dell’associazione, nessun intervento ne scaturì.

Per tale ragione l’AVIS ha preferito accollarsi un affitto da corrispondere ad un privato pur di avere una sede che fosse all’altezza dell’associazione e che verrà inaugurata sabato alle 17.30.