L’Avezzano Rugby in Comune per presentare la nuova squadra in vista del campionato

Avezzano. Mancano ormai due settimane all’inizio del campionato nazionale di serie B e domani mattina L’Avezzano Rugby presenterà la rosa degli atleti in municipio nel corso di una conferenza stampa. Alle 11, infatti, presso la sala del consiglio del Comune di Avezzano la squadra guidata dal neo tecnico, Pierpaolo Rotilio, e rappresentata dal presidente, Alessandro Seritti, si presenterà alla città. “ Siamo arrivati a due settimane dall’avvio del campionato – ha sostenuto in settimana Seritti – e la squadra che presenteremo è stata costruita per fare meglio dell’anno scorso; inoltre – ha precisato il presidente – sabato in comune presenteremo la stagione sportiva di tutte le altre categorie e non solo quella della serie B ”.

Dopo la presentazione di sabato, i gialloneri saranno impegnati domenica nell’ultima amichevole prestagionale in trasferta a Perugia. Nel frattempo la società si gode la permanenza dell’under 18 marsicana nel massimo campionato elite in seguito alla partita vinta a tavolino contro il Messina, complice una irregolarità nello schieramento siciliano. Da segnalare infine, anche la pregevole vittoria dell’under 16 nel torneo Memorial Cinelli svoltosi a Pescara domenica scorsa.