L’Avezzano calcio saluta il grande nonno Felice, storico tifoso della squadra biancoverde

Avezzano. L’Avezzano Calcio saluta il grande nonno Felice. I tifosi dell’Avezzano Calcio ricordano Nonno Felice, storico tifoso della squadra biancoverde, scomparso nella giornata di ieri.

“Ci ha lasciato il tifoso numero uno da quasi un secolo a questa parte proprio nell’anno del centenario”, scrivono i tifosi in un post su Facebook.

”Le trasferte sopratutto quella di Lamezia Terme, gli insegnamenti nella vita, i racconti da bersaglieri, le guerre della nostra terra e le sbroccate verso di noi per le contestazioni ma sempre per il bene che volevi a questi colori”.

“Inutile dire che ci mancherà non vederti più percorrere tanti chilometri con quella bandiera in tribuna. Per tutto quello che hai dato a questa squadra nella festa del centenario ti prometto che sarai comunque con noi”, scrive un tifoso sul web.

“Ciao “Nonno Felì, guida un domani i tuoi colori verso la gloria. Oggi ci ha salutato, ma la sua bandiera sventolerà sempre in alto. I colori biancoverdi lo seguiranno anche nell’ultimo viaggio. Condoglianze alla famiglia Ciulli”.