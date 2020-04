L’Avezzano calcio cambia look in vista della nuova stagione calcistica, ecco i progetti della società biancoverde

Avezzano. L’Avezzano Calcio cambia look in vista della nuova stagione calcistica.

L’emergenza sanitaria del coronavirus ha bloccato il campionato e ha costretto la chiusura della scuola calcio, ma il presidente Paris ha deciso di riorganizzare lo stadio e di dar vita a nuovi progetti.

Il Dei Marsi, già in fase di estensione del verde, insieme all’antistadio, verrà seminato a spese del club di via Ferrata.

Nuovo look anche per l’antistadio che, per la prima volta, sarà in erba naturale e verrà utilizzato dal mondo biancoverde per gli allenamenti, dalla prima squadra alla scuola calcio. Una presa di posizione forte da parte del presidente Paris per dare forza e sostanza ad un progetto importante, che fa dell’organizzazione la prima regola.