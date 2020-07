L’Avezzano Blues Festival non si ferma, attesa in città la cantante blues americana Fatimah Provillon

Avezzano. Non mancherà, non mancherà nemmeno quest’anno, in questa estate particolare e in forma ridotta, l'”Avezzano Blues festival”. Tutto grazie alla determinazione e alla passione del suo ideatore e organizzatore, Luciano Anselmi e la sua associazione “Events” di Avezzano.

Seppure in una sola giornata, il 31 luglio prossimo, nella location del cortile scuola Fermi, a partire dalle 21, si terrà la sedicesima edizione dell’Avezzano Blues Festival che vedrà protagonista assoluta Fatimah Provillon, americana del New Jersey, cantante Blues e Gospel.

Il concerto della Provillon, si terrà, come ovvio, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione anti-Covid, tanto è vero che il numero di accessi è limitato e chi vuole partecipare dovrà inviare una mail a [email protected] nella quale indicare Nome e Cognome, la propria E-mail, il Comune di provenienza e un recapito telefonico.

Chi volesse ulteriori informazioni lo può fare contattando il numero 3388731308. Una organizzazione alla perfezione, come da sedici anni a questa parte, che ha visto, grazie all’impegno di Luciano Anselmi, venire ad Avezzano ad esibirsi, stars del blues, del Gospel e del rock blues, provenienti da tutto il mondo con spettacoli davvero eccezionali e coinvolgenti. Dovendo fare tutto in uno, Anselmi ha voluto proporre una voce di quelle che non si dimenticano, per una serata unica in tutti i sensi.

Fatimah Provillon, proveniente dal New Jersey, Usa, ha iniziato a esibirsi come solista in cori gospel a 8 anni. Ha collaborato con cantanti gospel come JJ Hairston, Ernest Pugh e Brent Jones. Ha scritto diverse canzoni Soulful house distribuite dal King Street Records. In Italia ha partecipato a diversi festival di blues incluso Trasimeno Blues, Joe Castellano Blues and Wine Fest, and Pignola Blues. Attualmente sta lavorando come voce principale per diverse band in tutta Italia, e tra queste il tour estivo con Joe Castellano Blues Band in Sicilia e Opening act for the Trasimeno Blues Festival. Appassionata della musica Gospel, è attualmente una delle voci principali del Chicago High Spirits, gruppo storico del gospel in Italia.

“Come sempre, insomma, la non è la quantità che conta, ma la qualità”, si legge nella nota dell’evento, “e questo con l’Avezzano Blues Festival è una tradizione e un marchio di garanzia assicurato dallo stesso Luciano Anselmi che non ha mai tradito le aspettative”.