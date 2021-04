L’avezzanese Sonia Fracassi ai campionati europei di Grappling: “Voglio portare l’Abruzzo in giro per il mondo”

Avezzano. Sonia Fracassi, classe 1995 e avezzanese di nascita, rappresenterà l’Italia ai prossimi campionati di Grappling, specialità del Wrestling, del 26 e 27 aprile in Polonia.

La marsicana partirà con la spedizione azzurra della Figmma, la federazione italiana Grappling Mma, e si batterà nella categoria di peso – 58kg. Il campionato europeo si svolgerà a Varsavia, nei giorni 26 e 27 aprile e vedrà la folta partecipazione di tutte le delegazioni dei paesi europei. Saranno due giornate molto impegnative: il 26 sarà la volta del Grappling mentre il 27 toccherà al Grappling Gi (con kimono). Due discipline simili ma dagli aspetti tecnici molto diversi

Atleta di Mixed Martial Arts, presso il team romano dell’Aurora MMA di Lorenzo Borgomeo e Riccardo Carfagna, Sonia sta preparando l’europeo in Abruzzo, a Pescara, con i maestri Massimo Diodati, Daniele Mirabilio e Michael Bene ed i loro rispettivi team.

“Voglio portare l’Abruzzo in giro per il mondo”, ha dichiarato la giovanissima avezzanese, “e la partecipazione a questo campionato europeo è l’inizio del mio sogno. Porterò con me una maglietta totalmente “Made in Abruzzo”, con lo stemma della nostra bellissima Regione sulle spalle e i loghi degli sponsor, esclusivamente Made in Abruzzo”.

La pandemia ha purtroppo messo in ginocchio l’intero settore dello sport, e non solo, ma tra le mille difficoltà i ragazzi della nazionale di Grappling Figmma sono pronti a conquistare l’Europa.