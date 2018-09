L’avezzanese Sofia Santucci è medaglia d’oro nella scherma, l’Abruzzo sul podio del Trofeo Coni di Rimini

Avezzano. Giornata trionfale per il Circolo della Scherma “I Marsi”. L’avezzanese Sofia Santucci è medaglia d’oro nella scherma, specialità sciabola, al Trofeo Coni, in corso di svolgimento a Rimini.

“Un successo che ci emoziona e che ci fa capire che tutti i sacrifici fatti dai dirigenti, dai tecnici, dagli atleti e dai genitori dei giovani schermidori non sono stati vani”, si legge in una nota della società sportiva, “perché oltre a creare un gruppo unito con dei ragazzi pronti a sostenersi l’uno con l’altro, sta ponendo le basi per una crescita tecnica di questa disciplina, che sta portando la nostra città alla ribalta nazionale in uno sport di così alta tradizione”.



Per la prima volta l’Abruzzo è medaglia d’oro nella scherma in una competizione prestigiosa come il Trofeo Coni. “Brividi ci corrono lungo la schiena ed un pensiero non può non andare a Giampiero, papà di Sofia, che sentiamo gioire, ridere e festeggiare come solo lui sapeva fare”, scrivono nella pagina Facebook.