Lauree a distanza, congratulazioni ad Annalisa Morzilli che ha discusso la sua tesi in Comune

Scurcola Marsicana. In questi giorni di emergenza sanitaria legata al Covid19 fortunatamente non mancano le buone notizie. Annalisa Morzilli, di Scurcola Marsicana, si è laureata discutendo le propria tesi online, come previsto dal ministero.

La giovane di 22 anni si è laureata in infermieristica nell’Università degli studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti, discutendo la tesi “Il ruolo dell’infermiere case manager: tra centro sclerosi multipla e territorio”. La discussione della tesi è avvenuta negli uffici del comune, dove la velocità della banda larga era sufficiente per garantire il collegamento in videoconferenza con l’università. Le prime congratulazioni alla giovane laureata sono arrivate dal primo cittadino, il sindaco Maria Olimpia Morgante.