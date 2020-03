Lauree a distanza: congratulazioni a quattro giovani marsicani che si sono laureati discutendo le loro tesi online

Avezzano. In questi giorni di emergenza sanitaria legata al Covid19 fortunatamente non mancano le buone notizie. Quattro giovani marsicani si sono laureati discutendo la propria tesi online, come previsto dal ministero.

Vincenzo Patierno, di Luco dei Marsi, iscritto all’Università degli studi di Teramo, il 26 marzo ha discusso a distanza la sua tesi di teoria generale del diritto dal titolo “Maritain: il diritto e lo Stato”, con relatore il professor Mario Sirimarco e correlatore il professor Guido Saraceni.

Domenica Bianchi, di Luco dei Marsi, dopo 3 anni di duri sacrifici ieri si è laureata in economia e amministrazione delle imprese.

Stefania Santucci, di San Potito di Ovindoli, iscritta all’università “la sapienza” di Roma, ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria biomedica discutendo la sua tesi “Analisi strumentale con sensori inerziali della coordinazione locomotoria in soggetti sani e post ictus per la valutazione delle melodie cinetiche” sulla piattaforma Google Meet, che le è valsa la laurea magistrale con una votazione di 110 e lode.

Agostino Seritti, ventiquattrenne di Celano, si è invece laureato in analisi e gestione dell’ambiente discutendo la sua tesi direttamente da Ravenna. Il celanese non è potuto tornare in Abruzzo per i motivi di emergenza legati al Coronavirus, ma i suoi cari l’aspettano a braccia aperte per festeggiare anche a Celano il lieto evento.