Lauree a distanza: congratulazioni a due giovani ragazze marsicane che si sono laureate discutendo le loro tesi online

Avezzano. In questi giorni di emergenza sanitaria legata al Covid19 fortunatamente non mancano le buone notizie. Due giovani ragazze marsicane si sono laureate discutendo le propria tesi online, come previsto dal ministero.

Agnese Salutari, avezzanese, si è laureata in ingegneria informatica e automatica, con voto di 110 ed encomio. La

cerimonia di laurea magistrale è stata tenuta in via telematica e la dottoressa ha discusso la tesi che si intitola “Cognitive Robotics Systems Engineering: A Pilot Project of an Empathic Robot”, che si inserisce in un lavoro di ricerca e pubblicazioni scientifiche nel campo della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale portate avanti dalla dottoressa e da Professori dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Serena Troiani, avezzanese, ha conseguito il diploma di laurea magistrale in “Economia e Management delle istituzioni e dei mercati finanziari”, collegata online con l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano. Ha discusso la tesi di ricerca in corporate finance dal titolo “Effects of excess cash holdings on corporate valutation: empirical evidences from a sample European listed companies” sulle implicazioni che gli eccessi di liquidità possono avere nella valutazione d’azienda.