Lauree a distanza: complimenti all’avezzanese Luigi Macera Mascitelli che si è laureato discutendo la sua tesi online

Aveva immaginato uno dei giorni più belli della sua vita in maniera diversa. Magari seduto in una delle aule dell’Università degli Studi dell’Aquila con gli occhi di centaia di persone – familiari, amici e anche sconosciuti – puntati addosso.

Ma oggi per Luigi Macera Mascitelli – come per molti altri studenti- la discussione della tesi è avvenuta in via telematica tra le mura di casa, circondato dall’affetto della sua numerosa famiglia.

A fare il tifo per lui in questo giorno speciale: i genitori e i suoi 5 fratelli. Non è mancato il supporto “virtuale” anche di amici e altri parenti.

Lo studente avezzanese Luigi, si è laureato in Filosofia e Teoria dei Processi Comunicativi, discutendo online la tesi dal titolo “Bertand Russell: Verità, Religione, Politica” e ottenendo 110 e Lode!