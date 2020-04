Lauree a distanza: complimenti a tre giovani marsicani che si sono laureati discutendo le loro tesi online

Avezzano. In questi giorni di emergenza sanitaria legata al Covid19 fortunatamente non mancano le buone notizie. Tre giovani marsicani si sono laureati discutendo la propria tesi online, come previsto dal ministero.

Giffi Anna Lisa, di Avezzano, mercoledì 24 si è laureata in giurisprudenza presso l’università degli studi di Teramo. La giovane avezzanese ha discusso tramite collegamento internet con il professor Francesco Saverio Bertolini una particolare tesi di laurea in diritto costituzionale dal titolo “La declaratoria di illegittimità costituzionale dei significati normativi”.

Michele Mariani, di Celano, si è laureata a pieni voti in teleconferenza da Milano dove risiede per lavoro, anche per rispettare le norme che vietano lo spostamento in merito al contagio da coronavirus. La giovane celanese ha discusso online la sua tesi su “Lo shopping come drive per il turismo” nel corso di laurea magistrale in turismo e gestione delle risorse ambientali, dipartimento dei metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza, della facoltà di economia.

Rosa D’Elia, di San Benedetto dei Marsi, si è laureata con 110 e lode in economia, management delle imprese all’università la Sapienza di Roma.