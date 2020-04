Lauree a distanza: complimenti a due giovani ragazze marsicane che si sono laureate discutendo le loro tesi online

Avezzano. In questi giorni di emergenza sanitaria legata al Covid19 fortunatamente non mancano le buone notizie. Due giovani ragazze marsicane si sono laureate discutendo la propria tesi online, come previsto dal ministero.

Tina Catarinacci, di Trasacco, ha conseguito la sua laurea in biologia della salute e della nutrizione, con il voto di 110 e lode ed encomio.

Federica Pulsoni, di Avezzano, si è laureata in farmacia all’università d’Annunzio di Chieti, discutendo la tesi di laurea sperimentale sulla “sintesi di nuovi fibrati contenenti lo scaffold stilbenico come potenziali agonisti PPARs”