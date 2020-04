Lauree a distanza: complimenti a due giovani marsicane che si sono laureate discutendo le loro tesi online

Avezzano. In questi giorni di emergenza sanitaria legata al Covid19 fortunatamente non mancano le buone notizie. Due giovani studentesse marsicane si sono laureate discutendo la propria tesi online, come previsto dal ministero.

Gina Ragusa, di Celano, ha discusso online la propria tesi e si è laureata con 110 e lode in psicologia della devianza e sessuologia.

Donatella Simboli, di Pescina, dopo aver discusso la sua tesi in videoconferenza, si è laureata in psicologia applicata clinica e della salute, nello specifico in psicologia della devianza e sessuologia con la votazione di 109.