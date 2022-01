Laureati/laureandi marsicani in lettere e matematica/fisica/economia/chimica cercarsi per aiuto compiti

Avezzano. L’Intervallo Doposcuola 2.0 è alla ricerca di laureati/laureandi in lettere per aiuto compiti in materie umanistiche e matematica/economia/ingegneria/fisica per aiuto compiti in materie scientifiche.

L’associazione, che ha come obiettivo quello di fornire un supporto specializzato per affrontare le difficoltà dell’apprendimento nello studio e nello svolgimento dei compiti e favorire l’apprendimento delle materie scolastiche attraverso le nuove tecnologie e metodologie, necessita di nuove figure per ampliamento organico.

Requisiti:

Laurea recentemente conseguita o superamento esami biennio universitario

Disponibilità minima di 3 giorni a settimana (dalle 15 alle 18)

Disponibilità minima: 1 anno

Automunito

Residenza ad Avezzano o zone limitrofe

Per le candidature, inviare il curriculum all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Verranno considerati esclusivamente i curricula aventi i requisiti richiesti.