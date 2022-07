Laurea in Ingegneria energetica per la giovane Beatrice Mari

Sante Marie. Si è laureata in Ingegneria civile e industriale all’università La Sapienza di Roma la giovane Beatrice Mari di Sante Marie. La studentessa, che ha frequentato nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica il corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica ha presentato un lavoro sulla “Modellazione di un sistema fotovoltaico e di accumulo elettrochimico in una comunità energetica rinnovabile”.

Un tema di stretta attualità sul quale la laureata ha lavorato molto e che le ha consentito di mettere in pratica le nozioni apprese durante il corso di studi. Grande festa a Sante Marie in casa Mari per il traguardo raggiunto e grande soddisfazione per i genitori, Maurizio e Fabiola, per la sorella Agnese e per tutta la famiglia.