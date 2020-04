Laurea in casa per la bocconiana Serena Troiani in “Economia e Management”

Avezzano. Si laurea nella sua abitazione di Avezzano in diretta Skye con l’Università commerciale “L. Bocconi” di Milano. Grande soddisfazione per Serena Troiani che ha conseguito il diploma di Laurea magistrale in “Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari”.

Ha discusso la tesi di ricerca in Corporate Finance dal titolo “Effects of excess cash holdings on corporate valutation: empirical evidences from a sample European listed companies” sulle implicazioni che gli eccessi di liquidità possono avere nella valutazione d’azienda. Congratulazioni vivissime da papà, mamma, parenti e amici!