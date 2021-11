Laurea al conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila per il musicista Mirko Rossi

Sante Marie. Si è laureato al conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila il musicista Mirko Rossi. Molto conosciuto nella Marsica per aver calcato i palchi di locali e feste Rossi, originario di Sante Marie, ha concluso il suo percorso di studio in discipline musicali indirizzo interpretativo – compositivo in chitarra jazz.

La tesi, con relatore Antonio Jasevoli, è stata discussa al conservatorio “Casella dell’Aquila” con una tesi in “Equilibrio ed eleganza nella chitarra jazz di Kenny Burrel”. Una grande festa non solo in casa Rossi ma nell’intera comunità di Sante Marie dove il musicista è nato e cresciuto e ha scelto di vivere con la sua famiglia.

Durante la prima fase dell’emergenza covid Rossi ha composto il cd “Emotional Groove” dedicato a tutte le persone che hanno contratto il Coronavirus. Undici brani che raccontano la storia di altrettante immagini e emozioni che hanno particolarmente colpito il giovane artista locale in questo periodo di pandemia e lo hanno spinto a comporre l’intero album.