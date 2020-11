Laurea a distanza, neo dottore in Architettura con una tesi dedicata a una visione strategica per Avezzano

Avezzano. Non si fermano le lauree a distanza. Nella giornata di ieri, infatti, il marsicano Michele Costantini ha conseguito il titolo di dottore magistrale in Architettura portando davanti la commissione la tesi dal titolo “Canale Verde nella città: una visione strategica per Avezzano”. Il relatore della tesi è Roberto Mascarucci, il quale ha un legame forte con l’amministrazione comunale di Avezzano.

“Il mio progetto”, spiega il neo dottore avezzanese, “va a realizzare una visione strategica per la città, utilizzando un asse di progetto e un nuovo piano di mobilità sostenibile, che utilizzi nuovi sistemi di slow-mobility, facendo un focus sulla stazione dei treni, riprogettandola in modo da farla funzionare come vero nodo intermodale da scambiatore di flussi. Sarò lieto”, sottolinea, “di mettere la mia tesi a disposizione del Comune della mia città”.

Michele Costantini, sportivo e capitano dell’Avezzano Rugby, ha conseguito il titolo con la votazione di 110 su 110. Un esempio di costanza e impegno per sottolineare anche un altro aspetto importante, che non sempre lo sport è un ostacolo per lo studio.