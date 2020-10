Laurea a distanza in progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali per una giovane marsicana

Sante Marie. In questi giorni ancora di emergenza per il Coronavirus non mancano le buone notizie. Serena Mari, originaria di Sante Marie, ha conseguito la laurea magistrale in “Progettazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali” all’interfacolta’ di Scienze Politiche-Sociologia-Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma.

In modalità telematica la giovane marsicana ha discusso una tesi sulla “Recidiva del Reato” avente come argomento le criticità del sistema carcerario. La commissione di laurea si è congratulata con la neo dottoressa per il brillante e tempestivo risultato conseguito nonché per l’interessante argomento trattato.