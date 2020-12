Laurea al tempo del covid, Diego Coletta si specializza in chirurgia generale

Luco dei Marsi. Diplomi, lauree e specializzazioni sotto lockdown sono ormai entrati nella quotidianità di quest’annata così controversa che volge al termine. Tra gli ultimi, in ordine di tempo, vi è Diego Coletta. Laureato in Medicina, classe 1986 di Luco dei Marsi ma residente a Roma da molti anni, in questi giorni ha conseguito la specializzazione in chirurgia generale presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una votazione di 70/70 e lode.

Relatore è stato il professor Filippo La Torre, correlatore il professor Gian Luca Grazi. Titolo della tesi: “Vantaggi della chirurgia mininvasiva nel trattamento dell’ epatocarcinoma nel paziente cirrotico”. La specialistica arriva dopo un percorso durato sei anni durante il quale si è distinto per “l’estrema affidabilità e professionalità e per la cospicua produzione scientifica”, come sottolineato dal suo relatore.

Due mesi fa ha pubblicato un lavoro derivato da uno studio clinico svolto presso l’ IFO- Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, su una rivista scientifica con un elevato impact factor (IF), come primo autore e dal titolo: “Laparoscopic Liver Surgery: What Are the Advantages in Patients with Cirrhosis and Portal Hypertension? Systematic Review and Meta-Analysis with Personal Experience”, Diego Coletta et al. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2020 Oct.

Congratulazioni.