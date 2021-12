L’attore avezzanese Antonio Pellegrini conquista il riconoscimento “Vince Award” IX edizione 2021

Avezzano. All’attore Avezzanese Antonio Pellegrini, sabato 11 dicembre, è stato conferito il premio “attore in carriera” Vincenzo Crocitti per l’anno 2021. Il riconoscimento, dedicato alla memoria dell’attore italiano Vincenzo Crocitti, ideato e diretto da Francesco Fiumarella, viene attribuito ad attori ed artisti meritevoli che si distinguono nel proprio settore.

Dopo un’accurata valutazione delle attività, da parte della commissione, vengono conferiti i premi nelle varie categorie previste. “E’ stata una piacevole sorpresa – commenta l’attore Antonio Pellegrini – già solo aver ricevuto la mail che mi annoverava tra illustri personaggi premiati con questo prestigioso riconoscimento, giunto già alla IX edizione, mi ha gratificato, un riconoscimento di stampo nazionale è sempre motivo di grande soddisfazione ed appaga i molti sacrifici che questo mestiere richiede. Non mi sono mai fermato, nonostante le inevitabili limitazioni pandemiche. Un riconoscimento del genere, in questo periodo storico, acquisisce un valore maggiore, ringrazio il comitato ed il suo direttore, Francesco Fiumarella, per aver valutato tutto il lavoro che ho svolto in questi anni”.

L’attore Avezzanese, oltre alla recitazione, ricopre il ruolo di co-direttore artistico della stagione Teatro off Limits ed Alba off Limits. Nella sua regione, è costantemente impegnato nell’attività di interprete come lettore e dirige un laboratorio di “lettura espressiva” e di “recitazione” presso la Seven Art Theatre Studio. in questa edizione, sono stati premiati con lo stesso titolo artisti del calibro di Pino Quartullo, Francesco Pannofino, Carlo Verdone, Valerio Mastrandrea, Ninni Bruschetta, Luca Ward, Roberto Chevalier e tanti artisti italiani in vari settori.