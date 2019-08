Latitante nascosto tra le montagne di Sante Marie, scovato e arrestato dai carabinieri. Deve scontare tre anni

Sante Marie. Si nascondeva tra le montagne di Sante Marie ormai da diverso tempo e nessuno si era accorto di niente né lo aveva segnalato. Invece doveva scontare una pena di tre anni per dei vecchi reati di furto.

Lo hanno trovato i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che sono venuti a conoscenza della sua presenza in una frazione del comune marsicano.

U.C., 69 anni, in realtà non si era mai allontanato dal suo paese e viveva nel territorio di origine. Abitava in una casa in un borgo del paese e faceva una vita tranquilla, da pensionato.

Così i militari dell’Arma lo hanno rintracciato e arrestato per la notifica del provvedimento e per avviare l’espiazione della pena con l’accusa di reati contro il patrimonio. I carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, guidata dal comandante Silvia Gobbini, lo hanno bloccato per avviare le procedure di arresto dell’anziano che risultava nei database delle forze dell’ordine come latitante.