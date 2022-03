L’orso marsicano Juan Carrito finirà in gabbia, proteste degli animalisti

Pescasseroli. “Questione di giorni e Carrito finirà in gabbia… Poi ci godremo le ‘lacrime di coccodrillo’ di chi gli ha lasciato il primo cibo quasi 8 mesi fa e ci si è fatto i video ed i selfie, e quelle del Sindaco Francesco Di Donato, che si arrabbia ed insulta gratuitamente chi, come noi, gli ricorda che in 6 mesi non ha fatto nulla per eliminare l’immondizia in paese o per applicare l’ordinanza che vietava la presenza dei bidoni all’aperto prima del passaggio dei camion smaltitori, salvo però poi annunciare che ha chiesto 800.000 euro per installare le isole ecologiche (peccato che non vedranno la luce prima di almeno altri 6 mesi…)”.

Il durissimo attacco all’amministrazione comunale di Roccaraso arriva dall’associazione “Salviamo l’orso”, una di quelle che più si batte per la conservazione della specie di orso bruno marsicano e anche per una convivenza possibile e in sicurezza con i plantigradi.

“Roccaraso ha avuto il suo orso che l’ha portata sulle prime pagine di tutta la stampa italiana”, continua sui social l’associazione che già qualche giorno fa aveva “attaccato” il sindaco Di Donato per non essere intervenuto in alcun modo per mettere in sicurezza l’orso confidente, fortemente richiamato dall’odore del cibo e dell’immondizia lasciata ovunque da migliaia di turisti, “ma non ha mosso un dito per evitargli la prigionia a vita. Complimenti!”.