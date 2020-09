L’associazione Pingaria di Capistrello scrive al sindaco: vogliamo una sede per proseguire la nostra attività

“Sin dall’inizio abbiamo dedicato ogni ora del nostro tempo libero e non solo”, sottolineano, “a perseguire questi scopi, a cercare di migliorare le carenze che inevitabilmente soffrono i borghi dell’entroterra a causa dello spopolamento: cartina tornasole di problematiche ben più complesse e trasversali. Non pretendiamo di risolverle con un’associazione culturale, ma pretendiamo di avere il diritto di provarci e pretendiamo che le istituzioni ci sostengano in questa nostra rivendicazione”.

“Mettiamo cuore e anima in questo progetto animati dall’ideale della giovane età, che ci dà coraggio e forza per andare avanti”, precisano, “migliorarsi e superare gli ostacoli inevitabili di un percorso di crescita dovrebbe essere l’obiettivo degli uomini e delle donne di ogni età e di ogni comunità. Se le opere pubbliche si limitano ad asfalto e cemento, quando va bene, e non vengono formate le persone atte ad abitare e custodire i nostri luoghi materiali e immateriali, la carenza di progettualità a medio e lungo termine non sarà generosa. La storia ci insegna che i più bei palazzi e le piazze più spettacolari vengono cambiate di segno: diventano posti abbandonati e spettrali. Non è mai stato sufficiente costruire, occorre costruirsi. Occorre essere costruttivi”.

“Sarebbe troppo facile nominare le problematiche più superficiali ed esperibili: le piccole e grandi opere che si fermano su un confine sempre troppo vicino al centro, le frazioni e le periferie sempre più abbandonate a sé stesse. Ciò che scoraggia davvero è l’indifferenza verso le forze motrici di una comunità, quelle che in un futuro molto prossimo ne diverranno il tessuto vitale, produttivo, economico ed etico. Molte volte con Lei ci siamo confrontati, e anche scontrati, sempre animati dalla voglia di provare a lavorare sulle potenzialità inespresse di questi bellissimi luoghi, che solo un cieco non vedrebbe condannati a una sorte grigia”, scrivono al sindaco, “gli imprevisti fanno parte del percorso e non ci siamo mai scoraggiati, sorretti anche da riconoscimenti importanti a vari livelli, pubblici e privati. In questi anni sono arrivate da più parti dimostrazioni di apprezzamento del nostro lavoro e tanta stima che nei momenti più difficili ci hanno consentito di non mollare. Stiamo però combattendo una battaglia lunga, lunghissima fin dal nostro esordio nel panorama delle associazioni socio-culturali, persino per avere diritto a quanto davvero non manca: lo Spazio. Lo spazio da noi non manca di certo, anzi nel suo esser vuoto è il più delle volte la cifra della desolazione e dell’isolamento dei nostri luoghi e delle nostra comunità.