L’associazione italo tedesca organizza eventi sulla storia e tradizioni di Scurcola Marsicana, ecco il programma

Scurcola Marsicana. Tre importanti eventi improntati sulla storie e le tradizioni della ridente cittadina medievale di Scurcola Marsicana: questi gli appuntamenti organizzati, per questo mese, dall’associazione culturale Italo-tedesca, con il presidente Giuseppe Piacente.

Domani, a partire dalle 21,30, nella piazza del Mercato, è in programma il convegno sul tema “L’opera dei Cistercensi a Scurcola”. Dopo l’intervento del sindaco Olimpia Morgante, relazionerà sul tema Anna Paola Aschi. Coordina e presenta Giuseppe Murzilli.

Dal 10 al 18 agosto, nella chiesetta delle Anime Sante, in piazza Risorgimento, sarà possibile visitare, dalle 17 alle 20, la mostra dell’artigianato “L’intreccio”. Sabato 10 vi sarà l’inaugurazione, a partire dalle 17: l’iniziativa verrà presentata da Aldo Bovi. Curatori della mostra Angela Di Massimo e Guglielmo Colamarino.

Terzo e ultimo evento in programma, di carattere sociale-culturale- solidaristico, venerdì 16 agosto, con la “Marcia della Pace” che attraverserà il centro storico di Scurcola, con partenza da piazza del Mercato alle 21.30 e arrivo al Santuario di Maria Santissima della Vittoria, salendo per via Trinità, via Porta Reale e via della Vittoria. Lungo il percorso ci saranno momenti di riflessione e di animazione corale con interventi di Anna Paola Aschi, del sindaco Olimpia Morgante e del parroco don Nunzio.