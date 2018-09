L’Associazione I Girasoli e l’Immacolata di Celano presentano il progetto Ti Proteggo. Un aiuto concreto per le donne

Avezzano. “Mettere in sicurezza la salute della donna è mettere in sicurezza l’intero sistema familiare”. Con questa frase presente nel video: “ti proteggo” lanciato dall’associazione di promozione sociale “I Girasoli” e dalla clinica “Immacolata” di Celano – in occasione della festa della mamma a maggio 2018 – è nato l’incontro odierno presso l’azienda Tecnocall S.R.L. di Avezzano.

Lo scorso anno i volontari dell’associazione avevano incontrato le dipendenti dell’azienda per avvicinarle al mondo della prevenzione; quest’anno i titolari, che hanno ben compreso l’importanza della prevenzione della salute femminile, hanno deciso di organizzare un nuovo incontro presso la sede centrale rinnovando il sodalizio “I Girasoli” e ospitando il progetto “ti proteggo”.

Si tratta della campagna divulgativa nata da un idea della ass. “I girasoli” e dal reparto di ginecologia della clinica “Immacolata” diretta dal prof.Luigi Selvaggi (che ricordiamo è un braccio allungato sulla Marsica da parte del prof.Scambia direttore del dipartimento della salute nascente e ginecologia oncologica del policlinico gemelli di Roma). Selvaggi, presente all’incontro assieme alla dottoressa Simona Carboni, ha informato le donne sull’importanza del controllo ginecologico e senologico invitandole a prendere tempo per se stesse cercando di mettersi per la prima volta al primo posto .

Durante l’incontro il prof selvaggi , ha presentato i servizi attivi presso la ginecologia ed insieme al riflessologo plantare pasquale felli hanno informato le donne del progetto ti proteggo dal dolore , che è nato in via sperimentale per alleviare il dolore post operatorio alle donne sottoposte ad intervento di laparoscopia o laparotomia e che allo stato dell’arte ha portato come risultato la diminuzione dell’utilizzo degli antidolorofici. La dott.ssa Simona Carboni ha presentato lo sportello di ginecologia dell’adolescenza che accoglierà le adolescenti alle prese con i primi cambiamenti fisiologici del corpo .

Sono state informate anche della possibilità per chi è in dolce attesa di poter eseguire in clinica un test non invasivo diverso dall’amniocentesi in grado di fornire risposte affidabili sulla salute del bambino .Il test può essere eseguito già dalla decima settimana di gravidanza e ricerca la presenza delle anomalie cromosomiche , i risultati saranno disponibili da 3 a 5 giorni dopo l’arrivo del campione in laboratorio.

I titolari dell’azienda Tecnocall nella persona di Gesualdo Ranalletta, hanno pensato di regalare alle loro dipendenti delle visite gratuite ginecologiche e senologiche , il riscontro della partecipazione delle donne alle due giornate fissate per loro sarà poi un report al fine di verificarne l’adesione. Il ti proteggo continua il suo viaggio , attuando il cambio culturale di attuare misure preventive idonee volte alla protezione della salute dell’uomo e della donna.