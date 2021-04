L’associazione “Dona un sorriso onlus” sostiene i bimbi cardiopatici dell’Etiopia grazie al 5per mille

Avezzano. Mille euro dall’associazione “Dona un sorriso onlus” ai bambini cardiopatici dell’Etiopia. Grazie al 5 per mille raccolto dalla onlus presieduta da Vincenzo Ciciarelli, l’associazione “Savealifeforlife” potrà comprare medicine e farmaci per i piccoli etiopi. L’associazione “Dona un sorriso onlus” nei mesi scorsi ha avuto contatti con l’associazione di volontariato che opera in Africa tramite la cardiologa Daniela Clemente che per due volte si è recata come volontaria in Etiopia per prestare aiuto ai bambini.

Il presidente dell’associazione Ciciarelli, che già si è impegnato con i soci per raccogliere fondi e donare dispositivi di sicurezza all’ospedale di Avezzano per fronteggiare l’emergenza covid, ha riunito il direttivo e ha deciso di donare i mille euro raccolti con il cinque per mille al popolo etiope dilaniato dalla guerra.

La presidente della “Savealifeforlife”, Elisabetta Zachara che assiste gli orfani e i cardiopatici del Tigray ha raccontato che “a causa dei dissidi tra governo è stato c’è un blocco totale delle attività sociali. Ne è derivata una grave situazione umanitaria di cui a fare le spese sono stati in primis i bambini e le persone più deboli socialmente tra cui i nostri cardiopatici operati. Il vostro contributo giunge in un momento opportuno e di grande bisogno per noi e per loro”.

Il presidente Ciciarelli ha ringraziato tutti quelli che hanno deciso di donare il 5 per mille e contribuire ad aiutare i bambini etiopi.