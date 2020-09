L’Associazione Consumatori Aeci Abruzzo contro Tim a difesa delle famiglie di Ortucchio

Ortucchio. “Dal 23 novembre al 21 dicembre 2019, interi quartieri di Ortucchio (AQ) subivano l’isolamento totale della linea Tim voce. Aeci Sede Regionale Abruzzo – Associazione Europea Consumatori Indipendenti, nella persona del Presidente Raffaele Aureli e dei suoi collaboratori, si è fatta carico della situazione sollecitando ed ottenendo l’immediato ripristino dei servizi”. Così l’Associazione Consumatori Aeci Abruzzo. “Nell’Aprile 2020″, prosegue,” dopo aver atteso invano presunti storni in fattura inizialmente promessi da Tim, Aeci ha dato il via all’attività di ricorso al Co.Re.Com Abruzzo al fine di richiedere gli indennizzi dovuti per legge”.

“Si sono concluse da pochi giorni le udienze con risultati soddisfacenti in termini di ristoro economico per i cittadini di Ortucchio coinvolti dalla vicenda. L’Associazione, presente ed attiva sul territorio da 5 anni, ha fornito anche in questa occasione un supporto reale al consumatore contribuendo così a ridurre disagi e truffe ai cittadini”. Il Presidente di Aeci Abruzzo nonché presidente della sede territoriale di Avezzano Raffaele Aureli commenta: “Sono soddisfatto del risultato ottenuto. Ringrazio le famiglie coinvolte che si sono affidate e fidate fin dall’inizio delle capacità e professionalità della nostra Associazione. Invito tutte le comunità o i semplici cittadini con simili problematiche a contattare la nostra Associazione per ricevere un pronto e competente supporto”.

Aeci Sede Regionale Abruzzo “si trova in Via Monsignor Bagnoli, 74 ad Avezzano. Per informazioni ed appuntamenti potete contattare il 351 514 0072”.