L’Associazione Camporotondo 2020 tra progetti e idee: ecco la lista degli interventi

Cappadocia. L’avevamo promesso, e l’abbiamo inserito nel nostro Statuto e Regolamento Interno, l’Associazione Camporotondo 2020 lavora non solo per i soci, ma per tutti coloro che sanno amare e vivere la nostra Camporotondo”. A dichiararlo è l’Associazione Camporotondo 2020. “In queste ultime settimane”, prosegue,” la nostra attività è stata molto intensa. Abbiamo ascoltato le proposte dei nostri soci, abbiamo ascoltato i villeggianti non soci, abbiamo cercato di rispondere con idee e progetti. L’unione fa la forza, è proprio vero, noi vogliamo unire, aggregare, condividere, proporre, realizzare. Ci sono molti progetti in cantiere, qualcosa è già partito spedito, altre cose sono in corso di verifica, economica ed organizzativa”.

“I nostri fondi sono limitati”, spiega l’Associazione Camporotondo 2020,” per questo abbiamo condiviso ambizioni e richieste di supporto economico alla regione Abruzzo, alla nostra banca, la Bcc di Tagliacozzo (ringraziamo il direttore). Attendiamo risposte per procedere e continuare la nostra sfida, perchè Camporotondo ha bisogno del nostro aiuto. Abbiamo contattato l’Agcom per risolvere l’indecente situazione delle Telefonia Mobile, ed è stata aperta un’istruttoria. Abbiamo chiesto al comune di Cappadocia di inserire in un’apposita sezione del sito internet la nostra Associazione, in attesa di risposta. Abbiamo inviato al comune la richiesta di autorizzazione alla piantumazione di alberi nel parco giochi, tutto a nostre spese, in attesa di risposta. Abbiamo proposto al comune un progetto per creare altre 2 zone “Parco Attrezzato”, con la gestione di un piccolo fondo da investire su Camporotondo, in attesa di risposta. Abbiamo completato il processo di affiliazione con Decathlon. Abbiamo chiesto al comune la conferma della presenza di un Dae, Defibrillatore Automatico Esterno, in attesa di risposta. Stiamo valutando l’affiliazione con Enac (Associazione Nazionale Associazioni Culturali), siamo in attesa degli sviluppi pandemici per poter gestire eventi estivi”.

“In cantiere ci sono altri progetti importanti, interni all’Associazione, che verranno svelati nel momento più opportuno. Abbiamo molti contatti, perchè non vogliamo lasciare nulla al caso e non vogliamo perdere alcuna occasione possibile”, conclude l’Associazione Camporotondo 2020.