L’assistenza di Idio Ridolfi & figli ti raggiunge ovunque… anche nel cuore dell’Antica Roma

Una rete assistenza, quella di Idio Ridolfi e figli, che ti raggiunge ovunque… anche nel cuore dell’Antica Roma. L’ultimo intervento è avvenuto proprio lo scorso mese ma tante sono state le occasioni in cui la risoluzione di problemi nei luoghi storici della capitale hanno chiamato e l’azienda ha risposto.

Nel corso degli anni, Idio Ridolfi e figli è infatti riuscita a garantire delle soluzioni in una città in cui la richiesta di assistenza per guasti o anomalie è stata sempre elevata. In cantiere o in officina, dovunque c’è bisogno di una risposta, veloce ed economica, il team specializzato dell’attività arriva garantendo tempestività, organizzazione solida e strutturata e ampia flessibilità.

Perché Idio Ridolfi e figli è un punto di riferimento per il settore dell’assistenza e dei ricambi di macchine e attrezzature per l’edilizia?

4 officine presso le sedi di Avezzano, Spoltore, Perugia, Monterotondo

22 officine autorizzate

6 furgoni attrezzati con officina mobile

3 responsabili Post-vendita

7 tecnici costantemente aggiornati attraverso corsi di formazione

Insomma, se vuoi una risposta a qualsiasi tipo di problema di manutenzione e/o riparazione sai a chi rivolgerti!

