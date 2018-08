L’assessore Di Giacomo lascia il Comune, in una lettera: ringrazio tutti ma non posso andare avanti

Capistrello. Il consigliere comunale Corrado Di Giacomo ha rassegnato stamane le sue dimissioni dall’assise civica. Eletto nella lista “Partecipazione e Sviluppo”, Di Giacomo ha spiegato così, in una lettera, la sua scelta: “Gli impegni familiari e i numerosi impegni lavorativi, che mi portano spesso lontano dalla città di Capistrello, non mi consentono di svolgere al meglio e con profonda coscienza la mia attività di consigliere comunale. Lascio l’attuale consigliatura forte dell’attività amministrativa proliferata ad esclusivo beneficio della popolazione della nostra cittadina, attività pubblica che innegabilmente ha visto migliorare la qualità della vita dell’intero comprensorio”.

“Ringrazio tutti i colleghi”, continua, “sia di maggioranza sia di minoranza, che hanno condiviso con me questa esperienza, il sindaco, il presidente del consiglio e tutti i cittadini che hanno ritenuto di dovermi accordare il loro consenso”. Nei prossimi giorni verrà convocato il Consiglio Comunale che provvederà alla surroga del primo dei non eletti, Silvia Fantozzi. “Ringrazio il consigliere Di Giacomo”, ha affermato il sindaco Ciciotti, “per l’ottimo lavoro fin qui svolto e per il tempo speso a servizio della nostra comunità. Perdiamo un’ importante risorsa professionale ed un amico leale, onesto e sincero”.