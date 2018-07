L’assessore Berardinetti visita Cartularia a Balsorano: realtà imprenditoriale importante del territorio

Balsorano. In occasione della presentazione del “Pacchetto Lavoro” della Regione Abruzzo, ai giovani e alle imprese della Valle Roveto, l’assessore Lorenzo Berardinetti ha visitato la Cartularia spa di Balsorano. All’incontro, organizzato dal sindaco di Balsorano Antonella Buffone, erano presenti anche il vice sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, Marcello Blasetti e altri amministratori dei due Comuni.

Cartularia trasforma e commercializza varie tipologie di cartoncino per il Packaging, per la grafica, per l’editoria. Materiali di alta qualità, progettati e caratterizzati per precisi utilizzi, per i settori alimentare, farmaceutico, cosmetico, shoppers, general packaging. Grazie alla collaborazione con Storaenso, azienda finlandese leader nella produzione di pasta di cellulosa e carta a livello mondiale, la Cartularia primeggia nella realizzazione di cartoncino di fibra vergine di elevata qualità.

“Ringrazio le amministrazioni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto”, afferma Berardinetti, “per avermi dato l’opportunità di conoscere una realtà così importante non solo per il territorio dove opera ma per l’intera regione. Ritengo che la conoscenza e la vicinanza a realtà come la Cartularia siano indispensabili per svolgere al meglio il nostro ruolo di amministratori regionali. Ringrazio e mi congratulo con i titolari dell’azienda per quanto hanno saputo fare in questi anni, per l’importante investimento realizzato di recente e per il piano di sviluppo ulteriore che intendono mettere in campo nei prossimi cinque anni, prevedendo un consistente incremento della forza lavoro, che ad oggi può già contare su circa 45 unità, quasi tutte prevalentemente legate al territorio della Valle Roveto”.

Le amministrazioni comunali hanno illustrato all’assessore una ipotesi progettuale tendente a realizzare una nuova infrastruttura viaria che potrebbe portare evidenti benefici all’azienda ma soprattutto decongestionare il traffico dei Tir che quotidianamente attraversa il centro abitato di Balsorano. Le amministrazioni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto si occuperanno della redazione di un progetto preliminare, coinvolgendo per le autorizzazioni necessarie sia l’Anas che la Provincia dell’Aquila. All’esito della verifica della fattibilità tecnica dell’opera, l’assessore Berardinetti ha assicurato di seguire con attenzione la vicenda, ricercando se possibile le risorse necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura.

All’azienda, l’assessore Berardinetti, ha illustrato le misure contenute nel Pacchetto Lavoro, alcune delle quali, in particolare quelle relative agli incentivi alle nuove assunzioni, potrebbero essere di sicuro interesse ed accompagnare, con il concorso di risorse regionali, il programma di sviluppo della Cartularia, con benefici importanti per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.