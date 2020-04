lascuolanonsiferma: sport, teatro ed animazione, cucina e danza, ecco la didattica a distanza al Collodi-Marini (video)

Avezzano. Nel periodo di didattica a distanza i docenti della classe 5A del “Collodi-Marini” si sono attivati su più fronti sia per garantire il diritto allo studio degli alunni attraverso nuove modalità, ma anche per salvaguardare l’aspetto di interazione e le relazioni, costruite ed organizzate già dalla prima classe su modalità collaborative e cooperative.

Insegnanti, genitori ed alunni si sono quindi chiesti cosa poter fare per migliorare la qualità della vita nello scenario attuale, che impone faticose ristrettezze, in modo da poter contrastare lo stato di isolamento sociale e curare il fisico, la mente, lavorare ancora secondo modalità interattive e divertirsi in modo costruttivo.

Ecco quindi che usando il potente strumento della videoconferenza hanno pensato di co-progettare un percorso didattico chiamato #lascuolanonsiferma, che vede ricostituirsi quel sistema integrato di interventi che favoriscono le dinamiche comunicative interattive, le relazioni umane in classe e, nello stesso tempo, va a supportare i processi di insegnamento-apprendimento. Un percorso che è perfettamente in linea con quanto progettato a livello di classi quinte parallele per il raggiungimento di obiettivi e la maturazione di competenze di base e di cittadinanza.

Il percorso è stato articolato stabilendo temi su cui lavorare, come le attività, i ruoli dei partecipanti, i prodotti da realizzare, tutto secondo un approccio cooperativo aperto alla fantasia e all’originalità di ognuno, necessariamente flessibile nei tempi e nei modi.

Le macroaree sono state quattro: il movimento, teatro e animazione, la cucina e la danza. In base a questo schema tutti hanno partecipato con contributi personali, ognuno secondo le proprie possibilità e gli strumenti a disposizione ed infine sono stati realizzati cinque video, frutto del lavoro tra scuola a distanza e casa, che hanno consolidato apprendimenti e creato le condizioni più favorevoli allo sviluppo di specifiche competenze sociali e civiche, oltre che a far divertire insieme insegnanti, genitori e alunni. Di seguito i cinque simpatici video.