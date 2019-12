L’arte pittorica si fonde con la musica, oggi ad Avezzano la mostra del pittore Cesare Borsa

Avezzano. Il “No Smoke Gospel Chours” arrivano ad Avezzano per un eccezionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Avezzano. A partire dalle 18, nella sede di via Corradini, il pubblico potrà ammirare, fino alla giornata di domani, la mostra d’arte del pittore Cesare Borsa. Nato nel 1937 a Lecce nei Marsi, si distingue perché la sua arte è trascritta in una pittura veramente “inconfondibile”. Grandi consensi di critica per le sue mostre anche da parte del pubblico, della Marsica ma anche tra i visitatori delle sue mostre realizzate all’Aquila, Roma, Venezia, Ferrara, Terni, Novara, Milano, Francoforte, Maiz, Madrid, per citare solo le tappe principali.

L’arte pittorica si fonde con quella musicale nel pomeriggio grazie alla performance del “No Smoke Gospel Chours” con brani letti da Emanuela Mastroddi, tratti da frammenti del Vangelo sulla Natività. “L’esecuzione canora prende vita grazie da alcune delle opere d’arte esposte”, precisa Pietro Bontempi, responsabile del coro, “alle quali vengono collegati brani musicali che affrontano la medesima tematica”. Sarà la bellissima voce della cantante Alessandra a rendere ancora più emozionante l’esecuzione del gospel dell’evento. Guest star dell’appuntamento Andrea Di Rocco.