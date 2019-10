L’arte della tappezzeria esclusiva per le auto d’epoca, Silvio Gemini: la cura dei dettagli fa la differenza

Avezzano. Il settore della auto d’epoca porta con sè tutto il fascino inalterato della migliore tradizione italiana ed estera. E cresce sempre di più l’attenzione verso questi contest che costituiscono oggi più che mai un bagaglio di tradizione, cultura e sicuramente passione.

Ma come è possibile che gli interni dei veicoli siano così perfetti e rispondenti alle originali fattezze di tanti anni fa? E nel cuore della Marsica ad Avezzano, in via Sant’Andrea troviamo un laboratorio artigiano che si fa apprezzare a livelli nazionali ed esteri per la particolare cura nel rifacimento di tappezzerie per le auto d’epoca, personalizzate, e tappezzerie su mobili di antiquariato.

Silvio Gemini detto “l’artigiano” è un vero e proprio artista di questo settore, coltiva questa passione-professione sin da piccolo e che sua figlia crescendo in questo mondo creativo e perfetto ha voluto seguire con lui. Silvio lavora in un angolo della Piana del Fucino dove la pace ed il verde rendono il suo lavoro ancora più interessante sotto ogni punto di vista.

“In questo lavoro – spiega Silvio – la cosa importantissima è la cura dei dettagli, che poi sono quelli che fanno la differenza. Noi ricostruiamo perfettamente sedili, interni dei veicoli che hanno fatto la nostra storia, e questo è possibile grazie all’utilizzo degli stessi materiali e riproducendo le medesime fattezze dei prodotti dell’epoca. Per questo occorre tanta esperienza, saper reperire i prodotti giusti, e non ultima la passione e la dedizione”.

Ma oltre a riprodurre sedili ed interni perfetti, Silvio l’artigiano progetta anche interni esclusivi fatti su misura, personalizzati per la migliore soddisfazione dei clienti più esigenti. Quello riprodotto in foto è il sedile posteriore di una bellissima Fiat 1100 che è stato personalizzato con un logo fornito dal cliente. Stessa cosa per i sedili anteriori.

“Di particolare importanza – spiega ancora Silvio Gemini – è l’utilizzo poi di tutti gli accessori, parti di ricambio, ogni piccolo dettaglio è riprodotto fedelmente. Ma lasciamo spazio anche alla creatività con la personalizzazione di interni per veicoli di ultima generazione:

talvolta interni che subiscono usura, danneggiamento per incidenti, o anche per il gusto di avere una auto diversa dalle altre unica nel suo genere. Ecco Silvio Gemini rende possibili i desideri di tutti.

