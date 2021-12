L’arte avezzanese verrà presentata a Verona, per un evento artistico-letterario

Avezzano. La scrittrice Anna Verlezza presenterà il suo romanzo “La seconda verità” venerdì 10 dicembre alle ore 18,30 presso il Bar Fuoricorso di Verona, situato in zona universitaria. Il volume è stato pubblicato dalla Casa Editrice Readerforblind. Contestualmente, si terrà una esposizione di opere della giovanissima Danila Marmotta. Artista autodidatta, esporrà dieci opere eseguite tutte con tecnica a matita su cartoncino. Originaria di Avezzano, ha studiato presso il liceo artistico “Vincenzo Bellisario” di Avezzano dove ha conseguito il diploma con ottimi voti. Ha poi proseguito autonomamente gli studi legati al disegno e alla pittura riuscendo a fare delle sue realizzazioni a matita quasi delle fotografie. I due eventi, sono in realtà profondamente legati. La Verlezza torna sulla scena letteraria con questo volume che costituisce il primo volume della collana “I superflui”. Il romanzo è un ‘noir psicologico’ e racconta le vicissitudini di Rita, psichiatra prigioniera di una vita che non le appartiene e che, grazie a Giacomo, suo collega, riuscirà a dare uno svolta alla sua vita. Uno snodarsi di storie di vita che sembrano procedere autonomamente e che, invece, solo alla fine troveranno i capi delle matasse e renderanno ragione del nucleo fondante la storia di impronta decisamente intimista. Le opere dell’artista Danila Marmotta, si prestano ad una lettura che supera l’aspetto puramente figurativo, offrendo primi piani esasperati sul particolare e, rappresentazioni di sguardi ed espressioni tristi e sofferenti, anche quando lo sguardo è quello di un bambino. L’opera realizzata appositamente per la presentazione del libro sarà una sorpresa per tutti, trattandosi di un lavoro assolutamente inedito e che, proprio per questo merita senza ombra di dubbio di esser visto.