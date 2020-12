L’Argoli di Tagliacozzo vince il primo premio nazionale eTwinning 2020

Tagliacozzo. L’Istituto omnicomprensivo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo ha vinto il premio nazionale eTwinning. Il progetto vincitore è stato coordinato dall’insegnante Mary Nacca, dal nome “The box of stories: once upon a time”. La conferenza nazionale e Premi eTwinning, in programma dal 17 al 18 dicembre 2020 in versione digitale, è il più importante evento nazionale della community europea di scuole e docenti attivi in progetti di collaborazione a distanza e, come ogni anno, prevede la cerimonia di consegna dei Premi nazionali.

Durante la prima giornata (17 dicembre) saranno mostrati i video con le sintesi dei progetti premiati e ci sarà un collegamento in diretta con alcuni partner di progetto. Questa parte di conferenza sarà trasmessa in live streaming sul canale Youtube “eTwinning Italia”, accessibile a tutti gli interessati.

Alla conferenza, parteciperanno oltre 500 tra docenti e dirigenti scolastici che hanno visto il proprio istituto premiato del nuovo titolo. I temi principali su cui verteranno gli interventi e le sessioni di approfondimento saranno: innovazione didattica, leadership condivisa e organizzazione scolastica, modelli di diffusione dell’innovazione attraverso reti di scuole. L’evento è organizzato dall’Unità nazionale eTwinning, Agenzia nazionale Erasmus+

“Auguri e complimenti al nostro istituto che è considerato un’eccellenza nel panorama nazionale degli istituti E-Twinning” ha commentato la dirigente scolastica, Clementina Cervale.