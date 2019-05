L’arbitro avezzanese Aleandro Di Paolo arbitrerà Bologna-Napoli in Serie A, soddisfazione da parte della sezione Aia di Avezzano

Avezzano. Altra grande soddisfazione per la sezione AIA di Avezzano grazie alla designazione dell’arbitro Aleandro Di Paolo per la partita di Serie A Bologna-Napoli che si svolgerà sabato alle ore 20,30.

Aleandro Di Paolo negli ultimi anni ha scalato velocemente le graduatorie arbitrali. Con 135 partite arbitrate in Serie B, ha esordito in Serie A nel 2013, ma il giovane talento avezzanese negli ultimi mesi vanta già diverse presenze in serie A, dove ha arbitrato anche Inter-Udinese, e conta oltre 100 presenze come arbitro addizionale nella massima serie, ed essendo impegnato da IV Ufficiale, AVAR e VAR con esordio nella gara Sampdoria-Spal del 01/09/18. A dicembre è salito al 10° posto nella nostra classifica dei marsicani più influenti del 2018 (vedi qui) Il presidente della sezione AIA di Avezzano Fulvio Chiantini e tutti gli associati avezzanesi gli fanno gli auguri e un grande in bocca al lupo.