L’Aquila 3.32, la generazione dimenticata: tra i protagonisti del docu-film l’avezzanese Lino Guanciale

Avezzano. In occasione del 6 aprile, giorno del decimo anniversario del terremoto dell’Aquila in cui persero la vita 309 persone, domani, a partire dalle 18, nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari a Roma, verrà presentato il film-documentario, esclusiva di Rai2, “L’Aquila 03:32 – La generazione dimenticata”, di Simona Ercolani e Felice Cappa.

Tra i protagonisti del documentario, dedicato al capoluogo abruzzese che venne colpito dal sisma 10 anni fa, anche l’attore avezzanese Lino Guanciale.

Il docu-film, prodotto da Stand by Me con Rai Cinema, scritto da Andrea Felici con Lorenzo De Alexandris, Francesca Mattioli e Paolo di Paolo e che porta la firma in regia di Dario Acocella, andrà in onda venerdì alle 21.20 su Rai2.

“Parteciperà alla presentazione”, si legge in una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, “trasmessa in diretta webtv, il presidente della Camera, Roberto Fico. Interventi di Fabrizio Salini e Simona Ercolani, rispettivamente amministratori delegati della Rai e di Stand By Me”.