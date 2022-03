L’appello del vescovo Giovanni Massaro ai marsicani: “Adottate una famiglia ucraina”

Avezzano. “Adottate una famiglia ucraina”. Questo l’appello del vescovo dei Marsi ai cittadini.

Si è mosso da subito monsignor Giovanni Massaro, insieme alle tante realtà che operano nel territorio, per prestare assistenza al popolo ucraino fortemente provato dalla guerra che sta affliggendo da due settimane la loro terra. Sia attraverso la preghiera, sia attraverso raccolte fondi e iniziative di vario genere la diocesi si è attivata per non lascare soli gli ucraini.

Dopo la manifestazione di domenica scorsa in piazza Risorgimento, molto sentita e partecipata, il vescovo Massaro ha deciso di rilanciare l’appello a tutti i marsicani: “Adottate una famiglia ucraina”.

“Siamo qui per seminare la speranza, in un momento così tragico”, ha spiegato monsignor Massaro nel suo appello alla Marsica, “siamo qui per manifestare il nostro coraggio, il coraggio di osare. Vorrei tanto che ci lasciassimo con un impegno ben preciso, per essere più credibili nel nostro desidero di pace. Impegniamoci tutti all’interno dei nostri comuni, dei nostri condomini, delle nostre parrocchie: più famiglie possano mettersi insieme per adottare e prendersi cura di una famiglia dell’Ucraina”.

L’appello è stato raccolto già da diversi comuni del territorio che si sono attivati per mettere a disposizione strutture adatte a ospitare le famiglie in fuga dalla guerra.