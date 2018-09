L’Angizia piega il Tossicia con un secco 3-0 nella prima giornata di Promozione, bene il Luco anche in campionato

Luco dei Marsi . L’Angizia Luco comincia con il piede giusto il suo campionato di Promozione e batte con un secco 3-0 il Tossicia, pur dovendo disputare un intero tempo in 10 uomini per l’espulsione di Biancone. Finalmente al debutto in campionato, la squadra del neo-presidente Omar Favoriti scende in campo con il solito 4-3-3 di mister Giordani; ancora in panchina l’attesissimo Newell, mentre davanti giostra il trio delle meraviglie composto da Margagliotti, Briciu e Di Girolamo.

Il Tossicia arriva invece nella Marsica con la chiara intenzione di coprirsi e ripartire: il 4-5-1 disegnato dal suo allenatore è infatti ottimo per mandare nel caos il centrocampo luchese, che fatica a mostrare il bel gioco con cui aveva demolito il Pucetta. Il match scorre dunque con un leitmotiv chiaro: l’Angizia ne detiene il pallino ma non riesce a pungere, il Tossicia si chiude in modo ordinato e raramente prova l’affondo in ripartenza. La partita, molto fisica, diventa nervosa verso la fine primo tempo. Un accenno di rissa in area del Tossicia viene sedato a fatica dall’arbitro. Il triplice fischio, a conclusione del secondo tempo, manda alla storia i primi tre punti dell’Angizia di Favoriti. La partita finisce con gli spalti in festa e la solita, enorme carica del pubblico locale: anche in campionato, il Luco parte decisamente con il piede migliore.