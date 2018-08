L’Angizia Luco balla sulle punte, l’attaccante Di Girolamo entra a far parte ufficialmente della squadra

Luco dei Marsi. Sarà Daniele Di Girolamo, attaccante esterno classe 1989, il primo rinforzo per la linea offensiva dell’Angizia Luco targata Omar Favoriti. Dopo aver passato l’ultima stagione in quel di Celano (10 le realizzazioni con il club castellano), l’ala ha ufficializzato la sua scelta: sposerà dunque la causa dell’Angizia, proprio come fece già nel 2016/7 (anno in cui realizzò addirittura 13 marcature). Positiva anche la stagione 2015/6, quando, in quel di Sulmona, Di Girolamo mise a referto 10 reti.

“L’anno più bello per me è stato il 2016/2017, anno in cui ho giocato il campionato con l’Angizia. Mi ha regalato tantissime emozioni” ha raccontato, in esclusiva per Centralmente Sport, Di Girolamo “una tifoseria unica dentro e fuori dal campo, una società ed uno staff seri e competenti, compagni amici ed una piazza che merita tanto. Si torna sempre dove si è stati bene e con il cuore sono sempre stato qui. Forza Angizia”.