L’Angizia Color Fun chiama a raccolta il paese per dotare la chiesa di un montascale elettrico

Luco dei Marsi. Un progetto comune e solidale, dotare la maestosa chiesa di San Giovanni Battista, svettante sulla piazza principale del paese, di un montascale elettrico video sorvegliato, prezioso strumento che permetterebbe alle persone con ridotta mobilità di accedere agevolmente all’edifcio di culto, É l’iniziativa che Angizia Color Fun intende promuovere e che si inscrive in un più ampio progetto, quello del rifacimento del sagrato della settecentesca chiesa parrocchiale. L’Angizia Color Fun , fa appello a tutte le componenti della rete sociale luchese per una sinergia fattiva che conduca a realizzare il progetto: un’unione di intenti, dunque, mirata al bene collettivo da realizzarsi con il contributo di tutta la comunità . Nelle prossime settimane gli organizzatori della Angizia Color Fun renderanno noti i dettagli dell’iniziativa organizzando un incontro apposito e sono disponibili sin d’ora a fornire maggiori informazioni. La stessa Angizia Color Fun promuove, per il 12 Agosto, dalle ore 10, in piazza Gramsci a Luco dei Marsi, una mattina dedicata alla prevenzione e promozione della salute con UICI – Unione ital ciechi e degli ipovedenti, sede dell’Aquila – Misericordia di Luco dei Marsi ed Avis Luco dei Marsi . “Ciò che appare arduo da soli, insieme diventa possibile”, spiegano i rappresentanti dell’Angizia Color Fun, “Essere parte di una comunità per noi significa operare attivamente per essa, nelle piccole e nelle grandi cose. Chiediamo di unire le forze per un progetto di indubbio valore, che travalica ogni differenza ed altri steccati .