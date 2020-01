Lando e Giulia festeggiano le nozze di ferro, una storia d’amore lunga 70 anni

Massa d’Albe. Lando e Giulia festeggiano le nozze di ferro circondati dall’affetto della famiglia. Sono passati 70 anni da quando Lando Antonio Pietrangeli e Giulia Di Bastiano si sono sposati e tra mille difficoltà hanno costruito una grande famiglia.

Lando operaio in diversi cantieri e trattorista per una cooperativa del paese, mentre Giulia si occupava come molti a Massa d’Albe della campagna. Dopo le loro nozze, celebrate nel 1920, sono nati Lino, Fausto ed Enrico che poi, con gli anni li hanno resi nonni e bis nonni. Tutti si ritroveranno in paese per festeggiare le nozze di ferro dei nonni, 70 anni d’amore che rappresentano per tutti un vero e proprio esempio da seguire.

“Oggi i miei nonni Lando e Giulia, tra l’affetto dei loro cari e dell’intera comunità, si preparano a festeggiare le nozze di ferro”, ha raccontato il nipote Giuliano Pietrangeli, “per noi giovani, abituati a un mondo che quasi ci impone di consumare tutto in pochi attimi, l’amore e il legame di mio nonno e di mia nonna rappresentano un ideale concreto a cui tendere, un modello di cura e amore, un esempio di vita e fedeltà donato e da tramandare”.