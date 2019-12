Lancette ferme negli orologi di Avezzano, Di Bastiano a Passerotti: la città è fuori tempo

Avezzano. Gli orologi di piazza Matteotti sono tutti fuori orario. Il responsabile del centro giuridico del cittadino, Augusto Di Bastiano, dopo essersi fatto un giro per le strade della città ha constatato che nessuno degli orologi presenti è in orario. Per questo ha inviato una lettera al commissario prefettizio, Mauro Passerotti, chiedendo lumi sulle responsabilità.

“Domenica 8 dicembre 2019 ore 11.35 ho fotografato gli orologi in piazza Matteotti (Avezzano)”, ha spiegato Di Bastiano, “l’orologio della stazione segna le 12.35, orario ante ora legale, n secondo orologio segna le 11.42, un terzo orologio segna le 9.50, un quarto segna le 17.45 e quello interno sulla biglietteria della stazione segna 0.00

I cittadini lamentano lancette ferme in ogni angolo della città, signor commissario le chiedo di sapere se gli orologi delle foto sono di proprietà del Comune e in questo caso a chi ne è affidata la cura e a chi la pubblicità.Se non dovessero essere di proprietà del comune, si individuino i proprietari e si chieda loro una maggior cura.

In città, signor commissario, abbiamo altri orologi e quasi tutti non funzionanti , non so se il comune ne è a conoscenza e se ha una mappa con la loro collocazione. Il decoro della città passa anche attraverso queste che sono apparentemente piccole cose, ma che in alcuni casi potrebbero far la differenza”.

sempre cordialmente Augusto Di Bastiano

P.S. Al dirigente responsabile della stazione di Avezzano chiedo cortesemente che i due orologi,

quello esterno e quello interno funzionino correttamente.